В Узбекистане за сутки выявлено 24 новых случая COVID-19
- Узбекистан, общество
- 11:30, 25 февраля 2021
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CentralAsia (UZ) - За сутки на 24 февраля количество зарегистрированных случаев коронавируса в Узбекистане составляет 79 773 (+24).
По данным Минздрава, случаи заболеваний выявлены в Андижанской, Самаркандской, Ташкентской областях и городе Ташкенте (16).
Всего вылечено 78 290 (+38) человек, показатель выздоровления составляет 98%.
Из 861 пациента, который в настоящее время проходит лечение в медицинских учреждениях, 153 находятся в тяжёлом состоянии, а 28 - в крайне тяжёлом.