В Узбекистане за сутки выявлено 24 новых случая COVID-19

CentralAsia (UZ) - За сутки на 24 февраля количество зарегистрированных случаев коронавируса в Узбекистане составляет 79 773 (+24).

По данным Минздрава, случаи заболеваний выявлены в Андижанской, Самаркандской, Ташкентской областях и городе Ташкенте (16).

Всего вылечено 78 290 (+38) человек, показатель выздоровления составляет 98%.

Из 861 пациента, который в настоящее время проходит лечение в медицинских учреждениях, 153 находятся в тяжёлом состоянии, а 28 - в крайне тяжёлом.