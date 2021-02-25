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  25 февраля 2021
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В Узбекистане за сутки выявлено 24 новых случая COVID-19

CentralAsia (UZ) -  За сутки на 24 февраля количество зарегистрированных случаев коронавируса в Узбекистане составляет 79 773 (+24).

По данным Минздрава, случаи заболеваний выявлены в Андижанской, Самаркандской, Ташкентской областях и городе Ташкенте (16).

Всего вылечено 78 290 (+38) человек, показатель выздоровления составляет 98%.

Из 861 пациента, который в настоящее время проходит лечение в медицинских учреждениях, 153 находятся в тяжёлом состоянии, а 28 - в крайне тяжёлом.

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