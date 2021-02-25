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  25 февраля 2021
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Из-за непогоды отменены все междугородние автобусные рейсы из Ташкента

CentralAsia (UZ) -  Сегодня, 25 февраля, из-за неблагоприятных погодных условий все автобусные рейсы в области отменены. Об этом сообщили в пресс-службе автовокзала «Ташкент».

В обычные дни автобусы из Ташкента ездят по 17 направлениям, в том числе в Навои, Бухару, Самарканд, Мангит, Карши, Нукус, Ургенч и другие регионы страны.

Ранее сообщалось, что на этой неделе в Узбекистане установится аномально холодная погода. Ночью (плато Устюрт) температура воздуха дойдёт до -20-25° мороза, днем до - 13-18° мороза.

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