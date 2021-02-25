За сутки в Казахстане коронавирусом заразились 795 человек
CentralAsia (KZ) - На утро 25 февраля в Казахстане зарегистрировано 795 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, сообщает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- город Алматы — 100;
- город Нур-Султан — 85;
- Западно-Казахстанская область — 82;
- Павлодарская область — 80;
- Восточно-Казахстанская область — 68;
- Костанайская область — 67;
- Карагандинская область — 62;
- Акмолинская область — 61;
- Атырауская область — 49;
- Алматинская область — 40;
- Северо-Казахстанская область — 30;
- Актюбинская область — 23;
- город Шымкент — 15;
- Жамбылская область — 11;
- Кызылординская область — 11;
- Туркестанская область — 6;
- Мангистауская область — 5.
Всего в Казахстане на сегодня выявлено 210 357 заболевших.
Коронавирус в Казахстане
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