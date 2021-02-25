За сутки в Казахстане коронавирусом заразились 795 человек

CentralAsia (KZ) - На утро 25 февраля в Казахстане зарегистрировано 795 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, сообщает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- город Алматы — 100;

- город Нур-Султан — 85;

- Западно-Казахстанская область — 82;

- Павлодарская область — 80;

- Восточно-Казахстанская область — 68;

- Костанайская область — 67;

- Карагандинская область — 62;

- Акмолинская область — 61;

- Атырауская область — 49;

- Алматинская область — 40;

- Северо-Казахстанская область — 30;

- Актюбинская область — 23;

- город Шымкент — 15;

- Жамбылская область — 11;

- Кызылординская область — 11;

- Туркестанская область — 6;

- Мангистауская область — 5.

Всего в Казахстане на сегодня выявлено 210 357 заболевших.

Коронавирус в Казахстане

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