В московском метро мужчина грозился взорвать гранату, но у него был муляж
- Азия и мир, происшествия
- 13:05, 25 февраля 2021
- Просмотров: 226
CentralAsia (CA) - В Москве станция метро «Славянский бульвар» 24 февраля была временно закрыта, сообщили СМИ.
По предварительным данным, пассажир лег на платформу и стал громко кричать, что у него с собой граната. После чего полицейские оцепили территорию.
«Мужчина сообщил, что у него граната. Сотрудники полиции вступили с ним на переговоры. Его задержали, у него был был муляж гранаты, а не граната. По данным, мужчина нездоров и наблюдается у психиатра», - пишут СМИ.