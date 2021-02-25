В московском метро мужчина грозился взорвать гранату, но у него был муляж

CentralAsia (CA) - В Москве станция метро «Славянский бульвар» 24 февраля была временно закрыта, сообщили СМИ.

По предварительным данным, пассажир лег на платформу и стал громко кричать, что у него с собой граната. После чего полицейские оцепили территорию.

«Мужчина сообщил, что у него граната. Сотрудники полиции вступили с ним на переговоры. Его задержали, у него был был муляж гранаты, а не граната. По данным, мужчина нездоров и наблюдается у психиатра», - пишут СМИ.