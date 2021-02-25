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  25 февраля 2021
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Казахстан увеличит количество авиарейсов в Турцию, Узбекистан, Кыргызстан и Украину

CentralAsia (KZ) -  В связи с изменившейся эпидемиологической обстановкой и решением Межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Казахстана решено увеличить количество авиарейсов в Турцию, Узбекистан, Кыргызстан и Украину, сообщает Министерство индустрии РК.

Согласно вышеуказанному решению, также разрешено увеличить количество рейсов в Узбекистан, Кыргызстан и Украину по следующим маршрутам:

Алматы – Ташкент – Алматы: с 4 до 8 рейсов в неделю (добавляются по 2 рейса «Эйр Астана» и Uzbekistan Airways);

Алматы – Бишкек – Алматы: с 3 до 5 рейсов в неделю (добавляются 2 рейса «Эйр Астана»);

Алматы – Киев – Алматы: с 1 до 2 рейсов в неделю (добавляется 1 рейс «Эйр Астана»).

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