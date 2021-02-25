Обнаруженный в Узбекистане динозавр оказался двоюродным братом диплодока, - исследование

CentralAsia (UZ) - Согласно новому исследованию, опубликованному в PLOS One, в окаменелостях, раскопанных в Узбекистане, обнаружен ранее не идентифицированный вид динозавров, который был в два раза больше двухэтажного автобуса. Этот гигант, получивший название Dzharatitanis kingi имел длину около 20 метров и приходился двоюродным братом диплодоку - самому большому существу, когда-либо обитавшему на планете.

D. kingi населял прибрежную равнину в самой западной точке азиатской суши 100 миллионов лет назад, когда континенты Земли еще были сгруппированы вместе. У него был хлыстоподобный хвост и длинная шея, что позволяло ему забираться высоко в деревья, чтобы удовлетворить свой огромный аппетит.

Копчик, принадлежащий динозавру, был выкопан международной командой в свите Биссекты в пустыне Кызылкум, известной как «кладбище динозавров» в Узбекистане. Исследователи говорят, что в формации Биссекты «обнаружено огромное количество в основном диссоциированных, но часто прекрасно сохранившихся скелетных останков» позвоночных.

D. kingi имел относительно небольшую голову и острые, как бритва, зубы, позволяющие ему срывать целые ветви с деревьев. Его массивный каркас держался на четырех столбчатых опорах. Существовал он в меловой период, который длился от 145,5 до 65,5 миллионов лет назад.

Он представляет собой не только новый вид, но и новый род в уже существующем семействе реббахизаврид. Реббахизавриды были зауроподами - одними из самых крупных существ, когда-либо ходивших по Земле. Все предыдущие находки реббахизаврид происходят из узкой полосы, простирающейся от самого юга Южной Америки через северо-восток Южной Америки и северо-запад Африки до Европы, но никогда раньше в Азии их не находили.

Поэтому открытие первого азиатского реббахизаврида - Dzharatitanis kingi представляет огромный интерес для исследователей, значительно расширяя известное распространение этой группы на восток. К тому же, это лишний раз подтверждает идею о том, что все эти континенты все еще были связаны в раннем меловом периоде, отмечает издание planet-today.