На трассе из Душанбе в Худжанд снежные лавины заблокировали движение

CentralAsia (TJ) - Движение всех видов транспорта по автодороге Душанбе-Чанак, единственной автодороге, соединяющей север страны с остальной частью Таджикистана, временно приостановлено.

Компания IRS, которая отвечает за содержание данной автодороги в надлежащем состоянии, сообщила вчера вечером, что движение будет приостановлено из-за схода лавин и опасности перекрытия автодороги на других лавиноопасных участках. Пока неизвестно, когда движение по этой трассе вновь будет разрешено.

По информации компании IRS, они задействовали свою технику на 67-м километре автодороги и на нескольких других участках для расчистки завалов. Некоторые из пассажиров, проехавших по этой автодороге, уже сообщали, что движение на некоторых участках было затруднено.

Компания IRS призвала граждан «правильно воспринять суть и цель данной инициативы и отнестись к ней с пониманием». Компания ссылается при этом на то, что многие из жителей говорят, что IRS взимает деньги за проезд и поэтому должна обеспечить беспрерывное круглосуточное движение по автодороге Душанбе-Чанак. Руководство компании в ответ на такие претензии говорит, что основная часть автодороги проходит в горном регионе и в зимнее время они вынуждены иногда для обеспечения безопасности участников дорожного движения перекрывать автодорогу.

За прошедшие сутки лавины сходили помимо автодороги Душанбе-Чанак и на других трассах страны. По данным Комитета по чрезвычайным ситуациям Таджикистана, 23 февраля зафиксировано 7 сходов лавин в Шугнанском и Ишкашимском районах.

В результате схода лавин были временно закрыты для движения автомобильные дороги Хорог-Ишкашим, Хорог-Мургаб и Хорог-Душанбе. Власти заявляют, что лавины не привели к человеческим жертвам. Подтверждения этой информации из независимых источников в настоящее время нет.

По словам синоптиков, наступившее похолодание продержится в стране до конца недели. Комитет по чрезвычайным ситуациям призывает граждан воздержаться от поездок в горные регионы без особой необходимости.

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