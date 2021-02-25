[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  25 февраля 2021
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
На трассе из Душанбе в Худжанд снежные лавины заблокировали движение

CentralAsia (TJ) -  Движение всех видов транспорта по автодороге Душанбе-Чанак, единственной автодороге, соединяющей север страны с остальной частью Таджикистана, временно приостановлено.

Компания IRS, которая отвечает за содержание данной автодороги в надлежащем состоянии, сообщила вчера вечером, что движение будет приостановлено из-за схода лавин и опасности перекрытия автодороги на других лавиноопасных участках. Пока неизвестно, когда движение по этой трассе вновь будет разрешено.

По информации компании IRS, они задействовали свою технику на 67-м километре автодороги и на нескольких других участках для расчистки завалов. Некоторые из пассажиров, проехавших по этой автодороге, уже сообщали, что движение на некоторых участках было затруднено.

Компания IRS призвала граждан «правильно воспринять суть и цель данной инициативы и отнестись к ней с пониманием». Компания ссылается при этом на то, что многие из жителей говорят, что IRS взимает деньги за проезд и поэтому должна обеспечить беспрерывное круглосуточное движение по автодороге Душанбе-Чанак. Руководство компании в ответ на такие претензии говорит, что основная часть автодороги проходит в горном регионе и в зимнее время они вынуждены иногда для обеспечения безопасности участников дорожного движения перекрывать автодорогу.

За прошедшие сутки лавины сходили помимо автодороги Душанбе-Чанак и на других трассах страны. По данным Комитета по чрезвычайным ситуациям Таджикистана, 23 февраля зафиксировано 7 сходов лавин в Шугнанском и Ишкашимском районах.

В результате схода лавин были временно закрыты для движения автомобильные дороги Хорог-Ишкашим, Хорог-Мургаб и Хорог-Душанбе. Власти заявляют, что лавины не привели к человеческим жертвам. Подтверждения этой информации из независимых источников в настоящее время нет.

По словам синоптиков, наступившее похолодание продержится в стране до конца недели. Комитет по чрезвычайным ситуациям призывает граждан воздержаться от поездок в горные регионы без особой необходимости.

Коронавирус в Таджикистане
Карта распространения
print
  • В Италии сотни гробов обрушились в море из-за оползня
  • Российский актер Дмитрий Писаренко найден мертвым в своей квартире
  • В ходе визита Шавката Мирзиёева в Наманган недовольных граждан не выпускали из домов, - СМИ


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com