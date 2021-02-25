Бердымухамедову представили макет 300-метрового монумента к 30-летию независимости

CentralAsia (TM) - Накануне, 24 февраля, президент Гурбангулы Бердымухамедов посетил администрацию столицы, где ему представили планы различных строительных объектов. В числе прочих, как пишет госинформагентство ТДХ, Бердымухамедову показали макет «величественного здания».

На кадрах телерепортажа видно, что речь идет о 300-метровом монументе, который ранее планировалось открыть к 30-летию независимости.

Осмотрев проект, президент заявил, что «в новом объекте должны найти отражение высокие успехи, достигнутые за годы независимости нашим суверенным государством, о котором веками мечтали наши предки», и дал ряд рекомендаций.

На какой стадии находится проект и успеют ли его построить за оставшиеся до дня независимости семь месяцев, не уточняется.

Как отмечают "Хроники Тукрменистана", тендер на проектирование и возведение сооружения высотой 300 метров впервые хякимлик Ашхабада объявил 5 марта 2020 года. 11 февраля тендер на строительство монумента объявили повторно, но теперь уже по заказу Министерства строительства и архитектуры Туркменистана.

Монумент, судя по схемам на планшетах, будет построен в пустынной местности на западе столицы, недалеко от поселка Бикрова (Bekrewe).