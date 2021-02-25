В Узбекистане из-за непогоды ограничили подачу газа на заправках

CentralAsia (UZ) - Как сообщила пресс-служба ОАО «Худудгазтаминот», в результате резкое понижения температуры в некоторых частях страны до минус 20-25 градусов ночью, природный газ в первую очередь будет направлен на потребности населения и социальных объектов.

В связи с этим, будут введены некоторые ограничения в подаче газа. В ведомство отметили, что водители смогут заправлять свои автомобили только с 05:00 до 15:00.

Ранее сообщалось, что на этой неделе в Узбекистане установятся аномальные холода.