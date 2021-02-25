В России за сутки коронавирус выявили у 11 198 человек

CentralAsia (CA) - За прошедшие сутки в России зарегистрировано 11 198 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб.

Новые случаи выявлены в 85 регионах страны, в том числе выявлено 1 211 (10,8%) случаев без клинических проявлений.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 110 млн лабораторных исследований на COVID-19, в том числе 162 тыс. - за последние сутки.

Под медицинским наблюдением остаются 579 тыс. 962 человека.