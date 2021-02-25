[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  25 февраля 2021
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В России за сутки коронавирус выявили у 11 198 человек

CentralAsia (CA) -  За прошедшие сутки в России зарегистрировано 11 198 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб.

Новые случаи выявлены в 85 регионах страны, в том числе выявлено 1 211 (10,8%) случаев без клинических проявлений.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 110 млн лабораторных исследований на COVID-19, в том числе 162 тыс. - за последние сутки.

Под медицинским наблюдением остаются 579 тыс. 962 человека.

print
  • Премьер-министр Монголии Л.Оюун-Эрдэнэ: Предоставление кредитов под 3% поддержит владельцев бизнеса
  • Узбекистан поставил в Казахстан 13 тыс. тонн одежды
  • В Казахстане ослабят карантин в «зеленой» и «желтой» зонах


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com