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  25 февраля 2021
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Генштаб Армении потребовал отставки Пашиняна. Он назвал это попыткой переворота

CentralAsia (CA) -  Генштаб вооруженных сил Армении потребовал отставки премьер-министра Никола Пашиняна и правительства страны. Сам премьер назвал заявление военных попыткой переворота и отправил в отставку начальника генштаба Оника Гаспаряна. Об этом пишет BBC.

Как отмечается в заявлении, военных возмутило увольнение первого заместителя начальника генерального штаба Тирана Хачатряна, о котором сообщалось накануне. Ранее СМИ сообщали, что Хачатрян якобы высмеял слова главы правительства о российских оперативно-тактических комплексах «Искандер».

Пашинян в интервью изданию 1in.am подверг критике российские комплексы, заявив, что они плохо проявили себя во время эскалации конфликта в Нагорном Карабахе осенью прошлого года.

Как отмечается в заявлении генштаба, решение об увольнении Хачатряна было принято «по недальновидным и необоснованным причинам» и «без учета национальных и государственных интересов Республики Армения».

«Премьер-министр и правительство Армении отныне не в состоянии принимать адекватные решения в этой кризисной и судьбоносной для армянского народа ситуации», - говорится в заявлении, распространенном в четверг.

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