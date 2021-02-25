Туркменистан и Узбекистан начнут очистку экосистемы трансграничного гидроузла

CentralAsia (TM) - Улучшение условий жизни людей, проживающих в бассейне реки Амударья, и проблемы заиливания на Туямуюнском гидроузле обсуждалось на днях в ходе онлайн встречи рабочей группы экспертов проекта Европейского Союза «Нексус Диалог в Центральной Азии».

Трансграничный объект, проходящий вдоль рубежа между Туркменистаном и Узбекистаном, представляет собой пример взаимосвязи основных элементов подхода Нексус – «вода-энергия-продовольствие». Туямуюнский гидроузел обеспечивает сезонное регулирование объема воды в реке Амударья и наличие водно-энергетических ресурсов, необходимых для фермерских хозяйств, занимающихся выращиванием бахчевых и других культур (пшеница, хлопок), а также разведением рыбы.

Однако естественный процесс заиливания затрудняет эффективное использование воды, что является проблемой для всех водных объектов Центральной Азии. Обсудив объем работ и технических мер по откачке отложений на русловом водохранилище, члены рабочей группы договорились провести оценку климатической уязвимости и рисков на участке, а также разработать программу действий по адаптации, передает туркменское издание Ориент.

Реализация проекта будет проходить в период с февраля 2021 и до декабря 2022 года, при поддержке Министерства водного хозяйства Республики Узбекистан и Государственного комитета водного хозяйства Туркменистана.

– Этот демонстрационный проект, безусловно, будет способствовать дальнейшему укреплению и расширению трансграничного водного сотрудничества между Туркменистаном и Узбекистаном, – отметил Мурзе Пурлиев, главный специалист отдела производства, промышленности и механизации Государственного комитета водного хозяйства Туркменистана.

В состав технической рабочей группы вошли уполномоченные представители профильных министерств и ведомств Туркменистана и Узбекистана, а также управления эксплуатации самого Туямуюнского гидроузла.