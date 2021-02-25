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  25 февраля 2021
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Новый глава ЦРУ заявил о намерении всерьез взяться за Россию и Китай

CentralAsia (CA) -  Во время слушаний в Сенате глава ЦРУ Уильям Бернс пообещал улучшить наблюдение за Китаем, предупредил о способностях России вмешиваться в американские дела и пообещал снабжать Белый дом информацией. Об этом 25 февраля сообщает ВВС.

Он предупредил, что, несмотря на потерю статуса великой державы, Россия по-прежнему обладает разрушительной силой и способна доставлять неприятности.

Бывший посол США в России Уильям Бернс обладает знаниями о стране и ее президенте Владимире Путине. Он неоднократно подчеркивал, что влияние Москвы на мировой арене ослабевает, но у Кремля есть рычаги, при помощи которых он способен создавать проблемы. Один из таких рычагов — попытки кибератак.

«Путинская Россия продолжает демонстрировать, что приходящие в упадок державы могут быть столь же разрушительными, как и восходящие, и могут использовать для этого асимметричные инструменты, особенно кибер-инструменты. Мы не можем позволить себе их недооценивать» - добавил Бернс.

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