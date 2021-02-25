США отправят в Узбекистан почти тысячу преподавателей

CentralAsia (UZ) - По информации посольства Узбекистана в США, глава дипмиссии РУз в Вашингтоне Жавлон Вахабов провел переговоры со страшим вице-президентом «Американских Советов по международному образованию» («American Councils») Майклом Кертисом.

В ходе встречи стороны обсудили текущую деятельность организации по реализации в Узбекистане образовательных программ, перспективные направления имплементации обучающих проектов в стране, а также привлечение «American Councils» в улучшение качества обучения английскому языку в республике.

Глава дипломатической миссии Вахабов выразил благодарность за направление в Узбекистан первой группы квалифицированных преподавателей из 27 лингвистических специалистов США, которые будут осуществлять свою педагогическую деятельность во всех регионах страны, охватив как среднеобразовательные школы, так и университеты.

В Узбекистан планируется направить еще дополнительно около 1 тыс. педагогов.

Кроме того, в рамках программы «FLEX» планируется направить в США 40 учеников старших классов среднеобразовательных школ республики, а по линии «Faculty Enrichment Program» 30 отечественных преподавателей пройдут курсы по обмену в США, где они не только получат навыки лидерства и изучат американский опыт педагогической деятельности, но и будут иметь возможность поделиться со своими коллегами в США собственными знаниями.

Американские советы являются некоммерческой организацией США, специализирующейся в сфере продвижения программ международного образования путем наращивания культурного обмена, языковой подготовки и профессионального развития. Организация реализует проекты в 90 странах мира. Данная неправительственная организация возобновила свою работу в Узбекистане в 2018 году и в настоящее время участвует в реализации грантового соглашения о развитии образования в РУз на общую сумму $50 млн.