Бердымухамедов пригласил компании из Узбекистана строить парк «Ташкент» в Ашхабаде

CentralAsia (TM) - Президент Гурбангулы Бердымухамедов направил послание президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву, в котором сообщил, что в Туркменистане объявлен тендер на проектирование и строительство в Ашхабаде современного парка культуры и отдыха «Ташкент» в честь столицы Узбекистана. В связи с этим он пригласил узбекские компании принять участие в тендере, сообщает пресс-служба главы Узбекистана.

Туркменский лидер поделился с узбекским коллегой ещё одной важной новостью.

«На днях был объявлен победитель конкурса на лучшие социально-экономические и культурные показатели по итогам 2020 года среди этрапов Туркменистана. Победителем этого конкурса стал этрап имени С.А.Ниязова Дашогузского велаята, который получил премию в размере 1 млн. долларов США. Приятно отметить, что 99 процентов населения этого этрапа составляют этнические узбеки», – говорится в послании.

В своём письме Бердымухамедов выразил также поддержку инициативе Узбекистана о проведении 15-16 июля в Ташкенте Международной конференции высокого уровня на тему «Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности».