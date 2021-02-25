Генштаб Армении выступил с новым обращением

CentralAsia (CA) - Заявление военных с призывом к отставке премьер-министра Армении Никола Пашиняна не было сделано под чьим-либо давлением, сказали 25 февраля в генштабе ВС Армении, передает РИА Новости

Ранее Генштаб Вооруженных сил Армении потребовал отставки премьера Никола Пашиняна и предостерег его от применения силы против своего народа. Пашинян сообщил, что после требований вооруженных сил о его отставке освободил от должности главу генштаба Оника Гаспаряна.

В среду 24 февраля президент Армении Армен Саркисян по предложению Пашиняна уволил первого заместителя начальника генерального штаба ВС Тирана Хачатряна, который, по данным СМИ, высмеял слова главы правительства о комплексах «Искандер».

Утром 25 февраля Пашинян вывел своих сторонников на площадь Еревана. Позднее на площадь вышли и его противники.