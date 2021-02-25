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  25 февраля 2021
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Мужчина, зарезавший супругу и её любовника в торговом центре Самарканда, получил 22 года тюрьмы

CentralAsia (UZ) -  Житель Пастдаргомского района Самаркандской области, убивший свою супругу и её предполагаемого любовника, приговорен к 22 годам лишения свободы, сообщили местные СМИ.

В Самаркандском областном суде по уголовным делам вынесен приговор жителю Пастдаргомского района, обвиняемого в убийстве своей супруги и её предполагаемого любовника.

Двойное убийство было совершено в ноябре прошлого года в одном из торговых центров в Самарканде. Ранее сообщалось, что обвиняемый выследил супругу с незнакомым мужчиной и напал на них с ножом, которые скончались от ранений на месте происшествия.

Суд признал 43-летнего подсудимого виновным по пунктам «а» и «ж» части 2 статьи 97 (умышленное убийство двух и более лиц с особой жестокостью) Уголовного кодекса и приговорил его к 22 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

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