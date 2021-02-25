[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  25 февраля 2021
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Китай получил 3,87 млрд кубометров газа из Туркменистана в январе 2020

CentralAsia (UZ) -  По газопроводу Китай-Центральная Азия в январе 2021 года в Китай было поставлено 3,87 млрд кубометров природного газа. Об этом сообщает нефтяная компания PipeChina West Pipeline, уточняя, что по итогам 2020 года по газопроводу из Центральной Азии в Китай было поставлено более 39 млрд кубометров природного газа.

В январе 2021 года максимальный суточный объем поставок газа достиг 153 млн кубометров. При этом проектная мощность поставки газа в год составляет 60 млрд кубометров.

По информации Государственного Совета КНР, импорт природного газа по данному газопроводу составляет более 15% от всего потребляемого государством газа за год.

Газопровод Китай-Центральная Азия — первый в Китае транснациональный газопровод — тянется от границы между Туркменистаном и Узбекистаном, проходит через Узбекистан и Казахстан и соединяется с китайским газопроводом «Восток — Запад» в Хоргосе Синьцзян-Уйгурского автономного района на северо-западе Китая.


print
  • Против актера Жерара Депардье открыто расследование по обвинению в изнасиловании
  • В госмагазинах Туркменистана почти нет продуктов, - СМИ
  • В Узбекистане начали подготовку к саммиту ШОС


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com