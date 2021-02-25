Китай получил 3,87 млрд кубометров газа из Туркменистана в январе 2020

CentralAsia (UZ) - По газопроводу Китай-Центральная Азия в январе 2021 года в Китай было поставлено 3,87 млрд кубометров природного газа. Об этом сообщает нефтяная компания PipeChina West Pipeline, уточняя, что по итогам 2020 года по газопроводу из Центральной Азии в Китай было поставлено более 39 млрд кубометров природного газа.

В январе 2021 года максимальный суточный объем поставок газа достиг 153 млн кубометров. При этом проектная мощность поставки газа в год составляет 60 млрд кубометров.

По информации Государственного Совета КНР, импорт природного газа по данному газопроводу составляет более 15% от всего потребляемого государством газа за год.

Газопровод Китай-Центральная Азия — первый в Китае транснациональный газопровод — тянется от границы между Туркменистаном и Узбекистаном, проходит через Узбекистан и Казахстан и соединяется с китайским газопроводом «Восток — Запад» в Хоргосе Синьцзян-Уйгурского автономного района на северо-западе Китая.