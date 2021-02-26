Китайско-монгольские отношения ускоряются: министр иностранных дел Китая

CentralAsia (MNG) - Как заявил в среду член государственного совета Китая и министр иностранных дел Ван И, отношения между Китаем и Монголией в последние годы ускорились с плодотворными результатами, достигнутыми благодаря практическому сотрудничеству.

Ван И сделал это в телефонном разговоре с недавно назначенным министром иностранных дел Монголии Батцэцэгом Батмөнхом.

Он отметил, что Китай придает большое значение дружественному соседству с Монголией и всегда ставит эти отношения на особо важное место в китайской дипломатии соседства.

По словам Ван И, этот год имеет историческое значение как для Китая, так и для Монголии, поскольку люди каждой страны будут отмечать соответственно 100-летие Коммунистической партии Китая и Монгольской народной партии.

Обе стороны должны совместно реализовать важный консенсус, достигнутый лидерами обеих стран, способствуя дальнейшему развитию всеобъемлющего стратегического партнерства между Китаем и Монголией и принося больше пользы обоим народам, добавил он.

Перед лицом неожиданной пандемии COVID-19 правительства и народы Китая и Монголии разделили горе и горе и обратились друг к другу с помощью и поддержкой, подняв двусторонние связи на новый уровень, сказал Ван И.

Отметив, что трогательная история Монголии, пожертвовавшей Китаю 30 000 овец, широко известна в обеих странах, а вакцины, присланные Китаем, недавно прибыли в Монголию, Ван И сказал, что он ожидает, что обе стороны смогут еще больше укрепить сотрудничество в борьбе с пандемией, пока пандемия не будет полностью побеждена.

По словам Ван И, торгово-экономическое сотрудничество является важной опорой для отношений между Китаем и Монголией, добавив, что обеим сторонам необходимо ускорить синергию между Китайской инициативой `«Один пояс, один путь» (BRI) и инициатива «Путь развития» Монголии, расширить территории и модернизировать уровень сотрудничества для скорейшего возмещения убытков, причиненных пандемией.

Со своей стороны, Батцэцэг поблагодарила Китай за его бескорыстную помощь своей стране в борьбе с пандемией, заявив, что две страны сохранили динамику развития двусторонних связей и постоянно укрепляли практическое сотрудничество в условиях пандемии, показывая хороший пример того, как страны поддерживают каждую из них. другое в ответ на невзгоды.

По ее словам, новая администрация Монголии придает большое значение развитию всестороннего стратегического партнерства с Китаем, надеясь укрепить политическое взаимное доверие, углубить сотрудничество в рамках BRI и способствовать устойчивому и быстрому развитию их двусторонних связей.

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