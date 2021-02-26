Инвестиции в Монголию: что нужно знать

CentralAsia (MNG) - Все ключевые данные и информация, необходимые при рассмотрении вопроса об инвестировании в Монголию.

По состоянию на 2021 год население Монголии составляет 3,3 миллиона человек, что делает ее 134-й по величине страной в мире по этому показателю. Мужчины составляют 49,2%, женщины - 50,8%.

В Монголии работает 1,3 миллиона человек, при уровне безработицы 7,6% - 105 772 человека.

Как ожидается рост ВВП Монголии в следующие пять лет?

Зарегистрированный и прогнозируемый ВВП, $ млрд.

Монголия является 258-й по величине экономикой в мире с ВВП 12,3 млрд долларов.

По состоянию на 2018 год в высших учебных заведениях Монголии обучалось 155 248 студентов, из них 281961 человек - в средней школе, а 311 063 - в начальной. В 2019 году Монголия потратила на образование 3,3% своего ВВП.





Монголия заняла 81-е место в отчете Всемирного банка «Ведение бизнеса» (2020). В отчете за 2019 год она заняла 74-е место. В Докладе о глобальной конкурентоспособности Всемирного экономического форума (2019) Монголия заняла 102-е место после 102-го места в 2018 году.

В 2018 году государственные расходы на здравоохранение составили 308 млн долларов, а частные расходы на здравоохранение — 188 млн долларов.

Крупнейшие городские районы Монголии - Улан-Батор (1,5 миллиона человек), Баян / Өндөр (Орхон) (110 960) и Дархан (Дархан / Уул) (91 856).

Коронавирус в Монголии

Карта распространения