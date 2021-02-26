Монголия установила дипломатические отношения с Тринидадом и Тобаго

CentralAsia (MNG) - Монголия установила дипломатические отношения с Тринидадом и Тобаго 24 февраля 2021 года в Нью-Йорке в рамках цели установления дипломатических отношений со всеми государствами-членами ООН.

Две страны договорились развивать дружеские отношения и сотрудничество в областях, представляющих взаимный интерес, и соблюдать Венскую конвенцию о дипломатических сношениях, Устав ООН и принципы и нормы международного права.

Совместное заявление о дипломатических отношениях подписали В.Энхболд, Постоянный представитель Монголии при Организации Объединенных Наций, и Ордель Барман, Временный поверенный в делах Постоянного представительства Тринидада и Тобаго при Организации Объединенных Наций.

По мнению МИД Монголии, установление дипломатических отношений открывает больше возможностей для взаимной поддержки и сотрудничества между двумя странами и в рамках международных организаций.

Респу́блика Тринидад и Тобаго — островное государство в южной части Карибского моря, недалеко от побережья Венесуэлы. Оно состоит из двух крупных островов — Тринидада и Тобаго, а также большого количества мелких островов. Страна расположена в 10,6 километра (7 милях) к северу от Венесуэлы и немного южнее Гренады, между 10°2′ — 11°12′ северной широты и 60°30′ — 61°56′ западной долготы.

Страна до 1962 года была колонией Великобритании, с момента обретения независимости входит в Содружество наций.

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