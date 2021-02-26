254 гражданина Монголии прибыли спецрейсом из Стамбула

CentralAsia (MNG) - 25 февраля в 01.00 часов ночи спецсамолет из Стамбула приземлился в аэропорту монгольской столицы.

254 человека, прибывшие этим рейсом на родину, отправлены на 10-дневный карантин. Багаж пассажирам будет выдан также спустя 10 дней. Отметим, что весь багаж пройдет стерилизацию.

Чартерный рейс доставил 191 гражданина Монголии из Турецкой Республики, 63 транзитных пассажира из стран Европы и Африки и 42 гражданина при поддержке Фонда помощи монгольским гражданам, проживающим за рубежом, и Международной организации по миграции. Среди пассажиров было 12 беременных женщин, 45 семей с маленькими детьми, 25 человек с проблемами со здоровьем, 11 пожилых людей и 161 гражданин с другими уважительными причинами.

По прибытии граждане были немедленно изолированы в гостиницах «Зучи», «Улан-Батор», «Тайж» и «Тэмуужин».

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