На утро 26 февраля в Казахстане коронавирус выявлен у 855 человек
CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 855 человек с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- город Нур-Султан — 135;
- город Алматы — 110;
- Павлодарская область — 78;
- Западно-Казахстанская область — 75;
- Акмолинская область — 74;
- Алматинская область — 72;
- Костанайская область — 65;
- Восточно-Казахстанская область — 64;
- Карагандинская область — 54;
- Северо-Казахстанская область — 38;
- Атырауская область — 28;
- Жамбылская область — 21;
- Актюбинская область — 16;
- город Шымкент — 12;
- Кызылординская область — 8;
- Туркестанская область — 3;
- Мангистауская область — 2.
Таким образом, всего в стране на сегодняшний день выявлено 211 212 заболевших.
Коронавирус в Казахстане
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