На утро 26 февраля в Казахстане коронавирус выявлен у 855 человек

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 855 человек с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- город Нур-Султан — 135;

- город Алматы — 110;

- Павлодарская область — 78;

- Западно-Казахстанская область — 75;

- Акмолинская область — 74;

- Алматинская область — 72;

- Костанайская область — 65;

- Восточно-Казахстанская область — 64;

- Карагандинская область — 54;

- Северо-Казахстанская область — 38;

- Атырауская область — 28;

- Жамбылская область — 21;

- Актюбинская область — 16;

- город Шымкент — 12;

- Кызылординская область — 8;

- Туркестанская область — 3;

- Мангистауская область — 2.

Таким образом, всего в стране на сегодняшний день выявлено 211 212 заболевших.

Коронавирус в Казахстане

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