В Узбекистане с 20 февраля разрешено проводить международные выставки и ярмарки

CentralAsia (UZ) - Согласно решению Специальной республиканской комиссии, с 20 февраля текущего года разрешается проведение международных выставок и ярмарок на территории Республики Узбекистан.

При этом необходимо строго соблюдать требования санитарно-эпидемиологических норм и правил при обязательном согласовании с Министерством инвестиций и внешней торговли, а также Министерством здравоохранения.

В рамках организации международных выставок и ярмарок организатор обязан обеспечить контроль за соблюдением эпидемиологических процедур на всех этапах мероприятий, организуемых на территории Республики с привлечением сотрудников санитарно-эпидемиологических служб на договорной основе.

Все посетители мероприятий обязаны носить защитную маску или респиратор. При входе на мероприятие все посетители обязаны пройти процедуру замера температуры.

В Узбекистане запрет на проведение любых видов массовых мероприятий был введён с 23 марта 2020 года в связи с пандемией коронавируса.