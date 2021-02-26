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  26 февраля 2021
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В Узбекистане с 20 февраля разрешено проводить международные выставки и ярмарки

CentralAsia (UZ) -  Согласно решению Специальной республиканской комиссии, с 20 февраля текущего года разрешается проведение международных выставок и ярмарок на территории Республики Узбекистан.

При этом необходимо строго соблюдать требования санитарно-эпидемиологических норм и правил при обязательном согласовании с Министерством инвестиций и внешней торговли, а также Министерством здравоохранения.

В рамках организации международных выставок и ярмарок организатор обязан обеспечить контроль за соблюдением эпидемиологических процедур на всех этапах мероприятий, организуемых на территории Республики с привлечением сотрудников санитарно-эпидемиологических служб на договорной основе.

Все посетители мероприятий обязаны носить защитную маску или респиратор. При входе на мероприятие все посетители обязаны пройти процедуру замера температуры.

В Узбекистане запрет на проведение любых видов массовых мероприятий был введён с 23 марта 2020 года в связи с пандемией коронавируса.

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