[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  26 февраля 2021
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Туркменистане учреждён праздник алабая

CentralAsia (TM) -  Праздник алабая появился в Туркменистане по решению президента страны Гурбангулы Бердымухамедова. Его будут отмечать вместе с Национальным праздником туркменского скакуна.

Министерству сельского хозяйства и охраны окружающей среды Туркменистана совместно с Международной ассоциацией «Туркменские алабаи» обеспечить проведение Праздника туркменского алабая на высоком организационном уровне, — говорится в указе, подписанном главой государства.

Такое решение руководитель страны принял в целях «приумножения мировой славы туркменского алабая», а также для развития собаководства в стране. Отмечать праздник планируется в последнее воскресенье апреля, передаёт Turkmenportal.

print
  • Казахстан увеличит количество авиарейсов в Турцию, Узбекистан, Кыргызстан и Украину
  • США отправят в Узбекистан почти тысячу преподавателей
  • В Ирландии подросток обвиняется в убийстве женщины из Монголии


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com