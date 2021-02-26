В Туркменистане учреждён праздник алабая

CentralAsia (TM) - Праздник алабая появился в Туркменистане по решению президента страны Гурбангулы Бердымухамедова. Его будут отмечать вместе с Национальным праздником туркменского скакуна.

Министерству сельского хозяйства и охраны окружающей среды Туркменистана совместно с Международной ассоциацией «Туркменские алабаи» обеспечить проведение Праздника туркменского алабая на высоком организационном уровне, — говорится в указе, подписанном главой государства.

Такое решение руководитель страны принял в целях «приумножения мировой славы туркменского алабая», а также для развития собаководства в стране. Отмечать праздник планируется в последнее воскресенье апреля, передаёт Turkmenportal.