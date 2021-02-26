Президент Азербайджана утвердил меморандум с Туркменистаном на разработку месторождения «Достлук»

CentralAsia (TM) - Президент Азербайджана Ильхам Алиев 25 февраля утвердил меморандум о взаимопонимании по месторождению «Достлук» между Азербайджаном и Туркменистаном. Документ опубликован на официальном сайте главы Азербайджана.

Месторождение «Достлук» в Каспийском море, запасы которого, по мнению специалистов, оцениваются в 50 миллион тонн нефти, на протяжении многих лет считалось спорным. 21 января текущего года главы МИД Туркменистан и Азербайджана подписали в Ашхабаде межправительственный меморандум о взаимопонимании по совместной разведке, разработке и освоении этого углеводородного месторождения. Меморандум был ратифицирован в Парламенте Азербайджана 22 февраля.

Как сообщают азербайджанские СМИ, в настоящее время готовится межправительственное Соглашение между Азербайджаном и Туркменистаном, согласно которому углеводородные ресурсы месторождения «Достлук» будут распределены между сторонами в соотношении 30% (Азербайджан) и 70% (Туркменистан).

В освоении месторождения примет участие и российская нефтяная компания ПАО «Лукойл».