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  26 февраля 2021
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Путин и Пашинян по телефону обсудили ситуацию в Ереване

CentralAsia (CA) -  Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Как сообщила пресс-служба Кремля, обсуждалась ситуация в республике.

Владимир Путин высказался в пользу сохранения порядка и спокойствия в Армении, урегулирования ситуации в рамках закона. Он призвал все стороны к сдержанности.

Вчера, 25 февраля, на площади в Ереване собрались сторонники и противники Пашиняна. Ранее Генеральный штаб Армении потребовал его отставки.

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