В Ереване противники Пашиняна остались ночевать у парламента

CentralAsia (CA) - Около двух сотен противников премьер-министра Армении Никола Пашиняна остались ночевать на проспекте Баграмяна в Ереване у парламента, сообщает РИА Новости.

В качестве места для лагеря они выбрали проезжую часть около забора здания законодательного органа. Утром в пятницу депутаты парламента соберутся на сессию, чтобы обсудить ситуацию в стране.

В целом обстановка мирная, в остальных районах Еревана также нет никаких признаков активности противников или сторонников Пашиняна.

Ранее представитель объединенной оппозиции Армении Ишхан Сагателян заявил, что акции оппозиции продолжатся до тех пор, пока премьер-министр не уйдет в отставку.

Очередной политический кризис начался в республике после того, как президент страны Армен Саркисян накануне по предложению Пашиняна уволил первого замначальника Генштаба Тирана Хачатряна.