[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  26 февраля 2021
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Ереване противники Пашиняна остались ночевать у парламента

CentralAsia (CA) -  Около двух сотен противников премьер-министра Армении Никола Пашиняна остались ночевать на проспекте Баграмяна в Ереване у парламента, сообщает РИА Новости.

В качестве места для лагеря они выбрали проезжую часть около забора здания законодательного органа. Утром в пятницу депутаты парламента соберутся на сессию, чтобы обсудить ситуацию в стране.

В целом обстановка мирная, в остальных районах Еревана также нет никаких признаков активности противников или сторонников Пашиняна.

Ранее представитель объединенной оппозиции Армении Ишхан Сагателян заявил, что акции оппозиции продолжатся до тех пор, пока премьер-министр не уйдет в отставку.

Очередной политический кризис начался в республике после того, как президент страны Армен Саркисян накануне по предложению Пашиняна уволил первого замначальника Генштаба Тирана Хачатряна.

Новости по теме:

print
  • США отправят в Узбекистан почти тысячу преподавателей
  • В Узбекистане за сутки выявлено 24 новых случая COVID-19
  • Премьер-министр Монголии Л.Оюун-Эрдэнэ: Предоставление кредитов под 3% поддержит владельцев бизнеса


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com