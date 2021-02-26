В Узбекистане появился новый вид спорта - текбол

CentralAsia (UZ) - Спорт текбол, стремительно развивающийся и набирающий популярность во всем мире, скоро официально начнет свою деятельность в Узбекистана. В этом году планируется провести чемпионат Узбекистана, сообщает пресс-служба Министерства физической культуры и спорта.

Текбол - совершенно новый вид спорта для Узбекистана. Это сочетание футбола и настольного тенниса. Сообщается, что в стране будет создана официальная федерация текбола.

Данный вид доступен каждому. Возрастных ограничений нет. Экипировка — как в футзале. Можно заниматься, едва начав ходить.

В текболе нельзя играть рукой, но можно касаться мяча всеми частями тела. Только удар по мячу не может быть нанесен одной и той же частью тела несколько раз подряд. Цель - отправить мяч на площадку соперника. Отсутствие ответа приведет к присуждению очков команде, выполнившей удар, как в настольном теннисе.

Текбол был основан в 2014 году венграми - бывшим профессиональным футболистом Габором Боршани и программистом Виктором Хусаром.