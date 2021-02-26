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  26 февраля 2021
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Движение транспорта по дороге Душанбе-Худжанд восстановлено

CentralAsia (TJ) -  Движение по трассе Душанбе-Худжанд восстановлено, сообщила пресс-служба филиала компании IRS в Таджикистане. Застрявшие водители жалуются на отсутствие необходимых условий у плаз компании.

Дорога, соединяющая север и юг Таджикистана, была закрыта 25 февраля в общей сложности в течение 8 часов из-за схода больших и маленьких снежных лавин. Сотни машин с обеих сторон застряли. Водители жалуются на отсутствие необходимых условий и помощи со стороны сотрудников компании IRS, которая обслуживает эту дорогу.

В распространенном компанией IRS сообщении говорится, что снегопад продолжается, из-за чего сохраняется вероятность схода новых снежных лавин. На ликвидацию последствий снегопада и лавин направлены 210 единиц техники и механизмов. IRS призвала граждан «вникнуть в суть данной инициативы и отнестись к ней с пониманием».

Автодорога Душанбе-Чанак передана под обслуживание и контроль IRS в 2009 году, и с тех пор компания взимает с водителей деньги на содержание дороги. Несмотря на многочисленные запросы со стороны гражданского общества, реальный владелец компании IRS так и не объявлен.

По словам синоптиков, наступившее похолодание продержится в стране до конца недели. Комитет по чрезвычайным ситуациям призывает граждан воздержаться от поездок в горные регионы без особой необходимости.

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