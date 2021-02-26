Умер актер из фильма «Ворошиловский стрелок» Вячеслав Голоднов

CentralAsia (CA) - Умер актер из фильма «Ворошиловский стрелок» Вячеслав Голоднов. Об этом на странице в Facebook сообщил его коллега Ярослав Орляченко.

Вячеслав Голоднов родился 4 сентября 1948 года. Стал известен благодаря роли в фильме «Ворошиловский стрелок».

Работал в Калужском муниципальном музыкальном театре, Калужском муниципальном экспериментальном театре юного зрителя. С 2005 года был актером Калужского областного драматического театра.

Ему было 72 года. Причина смерти не называется.