Умер актер из фильма «Ворошиловский стрелок» Вячеслав Голоднов
- Азия и мир, общество
- 12:26, 26 февраля 2021
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CentralAsia (CA) - Умер актер из фильма «Ворошиловский стрелок» Вячеслав Голоднов. Об этом на странице в Facebook сообщил его коллега Ярослав Орляченко.
Вячеслав Голоднов родился 4 сентября 1948 года. Стал известен благодаря роли в фильме «Ворошиловский стрелок».
Работал в Калужском муниципальном музыкальном театре, Калужском муниципальном экспериментальном театре юного зрителя. С 2005 года был актером Калужского областного драматического театра.
Ему было 72 года. Причина смерти не называется.