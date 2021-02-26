В Узбекистане выздоровела девочка, заболевшая "британским" штаммом коронавируса

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане 10-летнюю девочку выписали из больницы, где она проходила лечение от "британского" штамма COVID-19 . Сообщалось, что девочка заразилась в Дубаи, откуда она прилетела после отдыха вместе с родителями.



По сообщению Telegram-канала Yuksalish LIVE, девочка проходила лечение от коронавируса в течение 12 дней и 5 февраля была выписана из больницы домой.

Сообщается, что болезнь протекала в легкой форме и не оставила осложнений.

Повторное исследование наличие коронавируса у пациентки не выявило.