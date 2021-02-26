За сутки в Узбекистане выявили 31 новый случай коронавируса. Всего 79804

- Узбекистан, общество
- 12:52, 26 февраля 2021
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CentralAsia (UZ) - За минувшие сутки, 25 февраля, количество граждан, инфицированных коронавирусной инфекцией в Узбекистане, достигло 79 804 (+31). Об этом сообщает отдел по связям с общественностью Министерства здравоохранения.
Новые случаи заражения коронавирусом выявлены:
1 - в Хорезмской области;
2 - в Самаркандской области;
6 - в Ташкентской области;
22 - в Ташкенте.
Общее количество летальных исходов с начала пандемии в стране по данным Минздрава составляет 622.
Общее количество пациентов, выздоровевших от коронавирусной инфекции с начала пандемии, - 78 333 (+43), показатель выздоровления - 98%.
В настоящее время в медицинских учреждениях страны проходят лечение 849 пациентов, из них 153 пациента находятся в тяжелом состоянии, 28 - в крайне тяжелом.