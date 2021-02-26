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  26 февраля 2021
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За сутки в Узбекистане выявили 31 новый случай коронавируса. Всего 79804

CentralAsia (UZ) -  За минувшие сутки, 25 февраля, количество граждан, инфицированных коронавирусной инфекцией в Узбекистане, достигло 79 804 (+31). Об этом сообщает отдел по связям с общественностью Министерства здравоохранения.

Новые случаи заражения коронавирусом выявлены:

1 - в Хорезмской области;

2 - в Самаркандской области;

6 - в Ташкентской области;

22 - в Ташкенте.

Общее количество летальных исходов с начала пандемии в стране по данным Минздрава составляет 622.

Общее количество пациентов, выздоровевших от коронавирусной инфекции с начала пандемии, - 78 333 (+43), показатель выздоровления - 98%.

В настоящее время в медицинских учреждениях страны проходят лечение 849 пациентов, из них 153 пациента находятся в тяжелом состоянии, 28 - в крайне тяжелом.

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