Как семьи умерших от ковида российских медиков добиваются компенсаций

CentralAsia (CA) - В мае прошлого года президент Владимир Путин пообещал выплачивать медикам, заразившимся коронавирусом на рабочем месте, и семьям медработников, погибших от Covid-19, компенсации.

Получение этих денег для семей погибших врачей и переболевших медиков превратилось в настоящий квест: они собирают кипы бумаг, ищут пациентов, которые могли заразить врача, и пишут письма президенту. Об этом пишет ВВС.

В разгар первой волны пандемии коронавируса в России Владимир Путин подписал указ о страховых выплатах медикам, заболевшим коронавирусом, и семьям погибших из-за него медработников.

Эти страховые компенсации выплачивает Фонд социального страхования (ФСС). Суммы выплат и правила их получения прописаны в майском постановлении правительства.

- Медики, заболевшие коронавирусом на рабочем месте, могут претендовать на компенсацию в 68,1 тысячу рублей.

- В случае получения инвалидности из-за заражения коронавирусом на работе - от 688 тысяч до 2 млн рублей.

- В случае смерти медика его семья должна получить 2,7 млн рублей.

- Эти суммы должны выплачиваться сверх тех компенсаций, что предусмотрены федеральным законом №125 о страховании от несчастных случаев и профессиональных заболеваний. В случае смерти размер страховки составляет 1 млн рублей.

Каждый случай заражения, согласно постановлению правительства, должна расследовать специальная врачебная комиссия, которая и принимает решение о выплатах. Ее создают в том учреждении, где работает или работал заболевший медработник.

В комиссию входит не менее трех человек, в том числе представитель ФСС. В постановлении правительства также говорится, что расследование страхового случая должно проводиться не более суток. Но на деле выплат приходится ждать несколько месяцев.

В указе президента есть два важных уточнения, которые для многих семей стали причиной лишения их выплат.

Во-первых, так же как и в случае с президентскими надбавками за работу с Covid-19, в президентском указе есть оговорка о том, что страховые компенсации предоставляются только тем медикам, которые непосредственно работают с больными коронавирусом, то есть, по сути, в перепрофилированных под Covid-19 госпиталях.

Во-вторых, в категории родственников, которые могут получить страховые выплаты, если в их семье погиб медработник, не включены совершеннолетние дети. Получить деньги могут супруги, родители, бабушки и дедушки, а также подопечные медработника - причем их возраст в указе не ограничен.

С начала пандемии в России в минздраве не раз отчитывались о количестве выплаченных компенсаций. По данным ведомства, к середине декабря прошлого года медработникам выплатили 11 млрд. рублей. Из них миллиард ушел на страховые 400 семьям умерших медиков.

В регулярно обновляемом списке памяти погибших во время пандемии медработников на момент публикации было 1153 имени. Этот список ведут сами медики, он не является официальным.

Скольким родственников медиков было отказано в компенсациях, неизвестно. Такая статистика не публикуется. Би-би-си направила запросы в ФСС тех регионов, где, согласно списку памяти, умерло больше всего медиков, но ответа не получила ни от одного фонда.

«Когда наша мама погибла, из руководства поликлиники с нами никто не связался. В фойе поликлиники не было фотографии, не было опубликовано, что мама погибла. Ни соболезнований - ничего. Это очень больно - человек отдал всю свою жизнь, проработал плечом к плечу с этими людьми много лет, а они даже никак не отреагировали на то, что она ушла», - рассказывает жительница Мытищ Оксана (имя изменено). Женщина не захотела называть свои настоящие имя и фамилию, побоявшись, что огласка может навредить ее семье.

Оксана уже три месяца пытается получить страховые компенсации из-за смерти ее 67-летней матери Лидии Жуковой, которая проработала врачом-терапевтом в кабинете неотложной помощи мытищинской поликлиники №2 более 47 лет. Для нее эта борьба стала делом принципа.

Когда пандемия началась в России, медикам пенсионного возраста предложили отказаться от работы, но Жукова осталась в поликлинике принимать пациентов, вспоминает ее дочь.

«Мама не подумала даже о том, что надо уходить. Она как раз попадала в категорию, которая могла бы свободно отказаться от работы и сесть дома (на больничный). Мы с сестрой ее очень отговаривали, отец отговаривал - говорили, что ей нужно поберечь себя, - вспоминает Оксана.