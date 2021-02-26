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  26 февраля 2021
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NASA опубликовало панорамный снимок Марса

CentralAsia (KZ) -  Марсоход NASA «Perseverance» получил первое панорамное фото с Марса. Об этом сообщает NASA.

Основу панорамы составляют изображения, которые запечатлела камера Mastcam-Z сразу после посадки марсохода 18 февраля. Из них с помощью графического редактора собрали цельный панорамный снимок на 360 градусов.

  • Mastcam-Z - это система с двумя камерами, оснащенная функцией масштабирования, которая позволяет камерам увеличивать масштаб, фокусироваться и снимать видео высокой четкости, а также панорамные цветные и трехмерные изображения поверхности Марса. Благодаря этой возможности робот-астробиолог может подробно изучить как близкие, так и далекие объекты.

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