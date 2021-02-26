Студенты в Таджикистане заявили о задержаниях и допросах после обучения в Иране

CentralAsia (TJ) - Таджикские студенты, проживающие в Иране, обратились к министру внутренних дел этой страны, чтобы он поднял вопрос во время переговоров с таджикской стороной о задержаниях и допросах студентов, которые прошли обучение в Иране.

По их словам, более 50 студентов, прошедших обучение в Иране, были затем задержаны и допрошены у себя на родине, в Таджикистане, и некоторых из них посадили в тюрьмы.

Абдуризо Рахмонии Фазли, министр внутренних дел Ирана, уже вернулся после своего рабочего визита в Таджикистан, где он встречался с высшим руководством страны. О его реакции, или таджикских властей на эту просьбу студентов ничего не известно.

Официальные новостные сайты Ирана опубликовали заявление «Общества молодых таджикских мусульман», в котором говорится, что «в последнее время таджикские органы безопасности задержали и посадили под различными предлогами в тюрьму часть студентов, которые ранее проходили обучение в Иране».

В заявлении говорится: «более 50 студентов, которые обучались в Иране, после их возвращения на родину были задержаны, подверглись пыткам и допросам. И хотя и часть из задержанных была потом освобождена, остальные по обвинению в совершении различных преступлений были приговорены к длительным годам тюремного заключения».

Информационное агентство Тасним, которое близко к Корпусу стражей исламской революции (КСИР) Ирана и наполовину контролируемый иранскими властями новостной канал «Донишчу (Студент)» прокомментировали это заявление, указав, что власти Таджикистана обвинили своих студентов, прошедших обучение в Иране, в экстремизме, терроризме и шпионаже в пользу Ирана.

Авторы заявления подчеркивают, что все студенты «учились в иранских университетах на законных основаниях и с действующими видами на жительство. На основании полученной информации, суды в отношении задержанных студентов проходили за закрытыми дверями и все они получили тюремные сроки от 6 до 14 лет».

Абдуризо Рахмонии Фазли встретился 23 февраля с президентом Таджикистана и по информации официального сайта президента страны во время встречи стороны обсудили «отдельные аспекты двусторонних отношений между Таджикистаном и Ираном, особенно состояние и перспективы сотрудничества двух стран в области безопасности».

Отношения между Душанбе и Тегераном в последние годы были натянутыми. В конце 2015 года отношения между Таджикистаном и Ираном резко ухудшились из-за неудавшегося переворота под руководством генерал-майора Абдухалима Назарзода, бывшего тогда заместителем министра обороны. Таджикские власти обвинили тогда ПИВТ в организации совместно с замминистра попытки государственного переворота и задержало активистов и членов правления этой запрещенной с конца 2015 года в Таджикистане партии.

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