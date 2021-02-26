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  26 февраля 2021
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Гражданин Узбекистана погиб в Стамбуле после нападения с ножом

CentralAsia (UZ) -  Мужчина из Узбекистана скончался 23 февраля в Стамбуле после того, как был тяжело ранен ножом. Об этом сообщило Генеральное консульство Узбекистана в Стамбуле, ссылаясь на правоохранительные органы Турции.

Согласно сообщению, узбекский мигрант скончался в государственной больнице Башакшехир в Стамбуле.

Узбекские дипломаты заявили, что внимательно следят за ситуацией и что турецкие власти расследуют инцидент.

Отмечено, что Генеральное консульство подготовило все необходимые документы для перевозки тела умершего мигранта в Узбекистан для захоронения и оказало необходимую юридическую помощь членам семьи погибшего.

Ранее, 9 декабря 2020 года, 31-летний Бурхонжон Олчинов из Узбекистана погиб от ударов ножом в ходе конфликта с местным попрошайкой в стамбульском районе Малтепе. А 12 декабря в районе Чаталджа в Стамбуле в ходе ссоры был убит 34 мигрант Х.Х. из Узбекистана.

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