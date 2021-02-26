Глава МИД Узбекистана Камилов посетит Кыргызстан с рабочим визитом

- Узбекистан, политика
- 14:06, 26 февраля 2021
- Просмотров: 1009 English
CentralAsia (UZ) - Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов 27 февраля посетит Кыргызстан с рабочим визитом, сообщает пресс-служба МИДа.
В ходе предстоящих встреч и переговоров запланировано обсуждение ключевых аспектов узбекско-кыргызских отношений, перспектив расширения и углубления двустороннего сотрудничества в политико-дипломатической, пограничной, торгово-экономической, транспортной, культурно-гуманитарной и других сферах.
Состоится обмен мнениями по дальнейшему наращиванию позитивной динамики сотрудничества между странами Центральной Азии, реализации новых инфраструктурных и транспортно-коммуникационных проектов регионального и межрегионального масштабов.
На этой неделе Камилов посетил с рабочим визитом Афганистан.
Ранее на прошлой неделе глава МИД посетил соседние с Узбекистаном Туркменистан, Казахстан и Таджикистан, где был принят президентами этих стран.