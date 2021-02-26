От COVID-19 в мире умерло 2,5 млн человек

CentralAsia (CA) - На утро 26 февраля в мире зафиксировали 113 550 202 случая заражения коронавирусом, следует из данных Университета Джонса Хопкинса.

С начала пандемии было зафиксировано 2 519 328 летальных случаев, выздоровели 89 134 277 человек.

Лидерами по количеству случаев COVID-19 остаются США (29 052 262), Индия (11 063 491) и Бразилия (10 393 886).

Массовая вакцинация от коронавируса началась в мире в декабре 2020 года. По доле привитого населения с большим отрывом лидируют ОАЭ (43,2%), Израиль (42,8%) и Великобритания (22,6%). В России привилось около 1,5% населения.