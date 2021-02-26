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  26 февраля 2021
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Президент Армении намерен встретиться с главой Генштаба

CentralAsia (CA) -  Вчера 25 февраля Генштаб ВС Армении потребовал отставки премьер-министра Пашиняна. В ответ Пашинян уволил главу Генштаба, но президент Армении заявление пока не подписал. Об этом 26 февраля сообщает РИА Новости.

Согласно конституции страны, у Саркисяна есть три дня для принятия решения.

Сегодня состоится встреча президент Армении Армен Саркисян с главой генштаба Оником Гаспаряном они обсудят ситуацию в стране.

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