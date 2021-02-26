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  26 февраля 2021
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Туркменистан продлил приостановку международных перелетов до конца марта

CentralAsia (TM) -  На сайте российского представительства «Туркменских авиалиний» опубликовано объявление о продлении приостановки международных перелетов до 31 марта 2021 года.

Туркменский национальный авиаперевозчик уже в течение года не выполняет международные авиарейсы в связи с коронавирусными ограничениями.

Две недели назад стало известно, что авиакомпания начинает грузовые перевозки дальнемагистральными пассажирскими самолетами Boeing B777-200LR. Грузовые рейсы будут проходить в тестовом режиме до конца марта. Это указывало на то, что до конца марта руководство авиалиний не рассчитывает использовать эти борта для пассажирских перевозок.

До какого месяца такие перелеты будут осуществляться, если проект окажется успешным, неясно.

Ранее «Хроники Туркменистана» сообщили, ссылаясь на письмо туркменского Генконсультсва в Дубае, что международные рейсы в Туркменистан не будут осуществляться до 30 июня 2021 года.

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