В Узбекистан для показательных операций прибудут травматологи и ортопеды из России

CentralAsia (UZ) - С 28 февраля по 3 марта в Ташкенте будет находиться и бригада высококвалифицированных врачей Национального медицинского исследовательского центра травматологии и ортопедии имени Р.Р.Вредена Министерства здравоохранения России, сообщает ИА «Дунё».

В ходе пребывания в Ташкенте запланировано проведение российскими врачами научно-практических семинаров, осмотров и консультаций пациентов, показательных операций и мастер-классов.

При участии посольства и консульских учреждений Узбекистана в России в стране в 2020 году и первом квартале 2021 года для оказания практической помощи направлено по линии Министерства здравоохранения России около 150 высококвалифицированных специалистов различных областей медицины.

Мероприятие инициировано Республиканским специализированным научно-практическим центром травматологии и ортопедии Министерства здравоохранения Узбекистана при поддержке посольства Узбекистана в России.