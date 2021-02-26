[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  26 февраля 2021
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Узбекистан для показательных операций прибудут травматологи и ортопеды из России

CentralAsia (UZ) -  С 28 февраля по 3 марта в Ташкенте будет находиться и бригада высококвалифицированных врачей Национального медицинского исследовательского центра травматологии и ортопедии имени Р.Р.Вредена Министерства здравоохранения России, сообщает ИА «Дунё».

В ходе пребывания в Ташкенте запланировано проведение российскими врачами научно-практических семинаров, осмотров и консультаций пациентов, показательных операций и мастер-классов.

При участии посольства и консульских учреждений Узбекистана в России в стране в 2020 году и первом квартале 2021 года для оказания практической помощи направлено по линии Министерства здравоохранения России около 150 высококвалифицированных специалистов различных областей медицины.

Мероприятие инициировано Республиканским специализированным научно-практическим центром травматологии и ортопедии Министерства здравоохранения Узбекистана при поддержке посольства Узбекистана в России.

print
  • Премьер-министр Монголии Л.Оюун-Эрдэнэ: Предоставление кредитов под 3% поддержит владельцев бизнеса
  • В Италии сотни гробов обрушились в море из-за оползня
  • Президент Азербайджана утвердил меморандум с Туркменистаном на разработку месторождения «Достлук»


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com