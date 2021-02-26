В пристройке к 12-этажному дому в Нижнем Новгороде произошел взрыв

CentralAsia (CA) - Утром 26 февраля в 12-этажном доме в Нижнем Новгороде произошел взрыв, сообщает Главное управление МЧС по Нижегородской области.

В МЧС поступило сообщение о хлопке газовоздушной смеси с последующим возгоранием в пристройке к 12-этажному дому на бульваре Мещерском. Площадь возгорания составила 30 кв.м, произошло частичное обрушение.

Всего из здания эвакуировано 68 человек, в том числе 6 детей. Работа оперативных служб продолжается.

По уточненной информации, количество пострадавших в результате хлопка газовоздушной смеси увеличилось до двух человек: пострадал мужчина, 1978 года рождения. Он доставлен в травмпункт. Кроме того, пострадала женщина, ее личность устанавливается. Пострадавшая доставлена в медицинское учреждение.

В результате происшествия нарушено остекление 1 и 2 этажей дома, повреждено более 100 оконных проемов.

В настоящее время аварийно-спасательные работы на месте происшествия продолжаются. Предпринимаются действия по спасению из-под завалов женщины, которая была обнаружена ранее. Также ведутся поиски еще одной женщины.

По данным СМИ, взрыв произошел в суши-баре.