[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  26 февраля 2021
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В пристройке к 12-этажному дому в Нижнем Новгороде произошел взрыв

CentralAsia (CA) -  Утром 26 февраля в 12-этажном доме в Нижнем Новгороде произошел взрыв, сообщает Главное управление МЧС по Нижегородской области.

В МЧС поступило сообщение о хлопке газовоздушной смеси с последующим возгоранием в пристройке к 12-этажному дому на бульваре Мещерском. Площадь возгорания составила 30 кв.м, произошло частичное обрушение.

Всего из здания эвакуировано 68 человек, в том числе 6 детей. Работа оперативных служб продолжается.

По уточненной информации, количество пострадавших в результате хлопка газовоздушной смеси увеличилось до двух человек: пострадал мужчина, 1978 года рождения. Он доставлен в травмпункт. Кроме того, пострадала женщина, ее личность устанавливается. Пострадавшая доставлена в медицинское учреждение.

В результате происшествия нарушено остекление 1 и 2 этажей дома, повреждено более 100 оконных проемов.

В настоящее время аварийно-спасательные работы на месте происшествия продолжаются. Предпринимаются действия по спасению из-под завалов женщины, которая была обнаружена ранее. Также ведутся поиски еще одной женщины.

По данным СМИ, взрыв произошел в суши-баре.

print
  • В Ирландии подросток обвиняется в убийстве женщины из Монголии
  • В Узбекистане появился новый вид спорта - текбол
  • Президент Азербайджана утвердил меморандум с Туркменистаном на разработку месторождения «Достлук»


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com