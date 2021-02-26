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  26 февраля 2021
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В Узбекистане родился телёнок с крыльями (видео)

CentralAsia (UZ) -  У одного из фермеров махалли «Курпа» Пахтачинского района Самаркандской области родился крылатый телёнок.

Как сообщает газета «Пахтачи», теленок с крыльям родился 20 февраля текущего года в доме у жителя махалли «Курпа» Гайбуллы Хайруллаева.

Сам фермер объяснил это явление тем, что возможно, у коровы должны были родиться телята-близнецы, но "что-то пошло не так". Ранее у пары уже были телята-близнецы.

На момент подготовки видео телёнку всего 3 дня, отмечается в репортаже.

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