В Узбекистане родился телёнок с крыльями (видео)

CentralAsia (UZ) - У одного из фермеров махалли «Курпа» Пахтачинского района Самаркандской области родился крылатый телёнок.



Как сообщает газета «Пахтачи», теленок с крыльям родился 20 февраля текущего года в доме у жителя махалли «Курпа» Гайбуллы Хайруллаева.

Сам фермер объяснил это явление тем, что возможно, у коровы должны были родиться телята-близнецы, но "что-то пошло не так". Ранее у пары уже были телята-близнецы.

На момент подготовки видео телёнку всего 3 дня, отмечается в репортаже.