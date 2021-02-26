[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  26 февраля 2021
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Глава МИД Узбекистана 1-2 марта посетит Россию с рабочим визитом

CentralAsia (UZ) -  Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов совершит 1-2 марта визит в Россию, где встретится с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Об этом сообщила в пятницу на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

"1-2 марта министр иностранных дел Узбекистана посетит с визитом РФ. Состоятся его переговоры с российским коллегой, министром иностранных дел России Сергеем Лавровым", - сказала Захарова.

Она сообщила, что главы внешнеполитических ведомств рассмотрят весь комплекс двустороннего сотрудничества в политической, экономической и культурно-гуманитарной сферах.

"Особое внимание будет уделено ходу подготовки к подписанию межгосударственных, межправительственных и межведомственных документов в рамках предстоящего государственного визита президента Республики Узбекистан [Шавката Мирзиёева] в РФ", - добавила официальный представитель МИД РФ.

По словам дипломата, министры на переговорах обменяются мнениями о подготовке к заседанию межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, а также обсудят диалог в борьбе с коронавирусом.

Ранее сообщалось, что на этой неделе Камилов посетит с визитом Кыргызстан.

print
  • Движение транспорта по дороге Душанбе-Худжанд восстановлено
  • Туркменистан и Узбекистан начнут очистку экосистемы трансграничного гидроузла
  • Обеспечение поливной водой в Узбекистане в этом году может сократиться на 25%, - президент


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com