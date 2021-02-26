Из Туркменистана в Казахстан выехал поезд с застрявшими из-за пандемии казахстанцами

CentralAsia (TM) - Из Туркменистана в Казахстан 26 февраля отправился поезд с людьми, застрявшими на туркменской территории из-за COVID-19.

Как сообщают источники turkmen.news, в число пассажиров вошел 161 человек — это возвращающиеся домой граждане Казахстана, а также граждане Туркменистана со статусом переселенцев.

Осенью 2020 года сообщалось, что в Туркменистане из-за COVID-19 застряли 100-150 переселенцев в Казахстан. До того, как транспортное сообщение было прекращено, они успели сняться с регистрационного учета и продать жилье. Некоторые семьи оказались разделены: кто-то из родственников уехал до закрытия границ, а кто-то остался. Переселенцы не могли устроиться на работу в Туркменистане, потому что уже не имели прописки. Им приходилось тратить на аренду жилья те деньги, на которые они планировали обустроиться в Казахстане.

При этом в Казахстане, по данным на январь 2021 года, находились 400 граждан Туркменистана, желающих вернуться на родину. Несколько месяцев им обещали организовать пересечение границы, но в течение осени повезло лишь нескольким десяткам граждан. В январе остальным сообщили, что они смогут вернуться домой лишь после того, как сделают прививки от COVID-19.