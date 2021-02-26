В Узбекистане выложили фото контейнера, в котором живёт глава Наманганской области

CentralAsia (UZ) - В городе Намангана, в махалле «Бунёдкор», установили временный дом для хокима области Шавкатжона Абдураззакова, сообщает издание «Халк сузи».

Глава области ранее, после критики президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, который посетил махаллю, сообщил о решении переехать в контейнер, "ближе к народу".

Абдураззаков заявлял, что будет проживать в контейнере с надписью «Дом хокима области».

На фотографиях, опубликованных изданием, видно, что рядом с контейнером есть двор, окруженный бетонным забором и металлическими воротами.

Во дворе нового дома хокима также установлена летняя терраса, как утверждает издание, в ней чиновник будет проводить приём граждан.

19 февраля текущего года, в ходе визита в регион, Мирзиёев неожиданно изменил маршрут и заехал в махаллю «Бунёдкор». Жители в ходе беседы пожаловались президенту на плачевную ситуацию: нет питьевой воды, внутренние дороги в плохом состоянии, окрестности не благоустроены.