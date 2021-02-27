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  27 февраля 2021
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В Казахстане за сутки коронавирус выявлен у более 800 человек

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 806 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- город Нур-Султан - 137;

- город Алматы - 105;

- Павлодарская область - 79;

- Акмолинская область - 70;

- Западно-Казахстанская область - 66;

- Алматинская область - 64;

- Костанайская область - 64;

- Восточно-Казахстанская область - 48;

- Карагандинская область - 40;

- Атырауская область - 39;

- Северо-Казахстанская область - 30;

- Жамбылская область - 20;

- город Шымкент - 12;

- Актюбинская область - 12;

- Туркестанская область - 9;

- Кызылординская область - 6;

- Мангистауская область - 5.

Таким образом, всего в стране на сегодняшний день выявлено 212 018 случаев коронавируса.

Коронавирус в Казахстане
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