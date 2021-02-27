В Казахстане за сутки коронавирус выявлен у более 800 человек

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 806 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- город Нур-Султан - 137;
- город Алматы - 105;
- Павлодарская область - 79;
- Акмолинская область - 70;
- Западно-Казахстанская область - 66;
- Алматинская область - 64;
- Костанайская область - 64;
- Восточно-Казахстанская область - 48;
- Карагандинская область - 40;
- Атырауская область - 39;
- Северо-Казахстанская область - 30;
- Жамбылская область - 20;
- город Шымкент - 12;
- Актюбинская область - 12;
- Туркестанская область - 9;
- Кызылординская область - 6;
- Мангистауская область - 5.
Таким образом, всего в стране на сегодняшний день выявлено 212 018 случаев коронавируса.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения