От коронавируса в Казахстане выздоровел 631 человек за сутки

// АКИpress

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане 631 человек выздоровел от коронавирусной инфекции, общее количество вылечившихся достигло 195 752 человек, передает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- Нур-Султан - 23 104;

- Алматы - 22 985;

- Восточно-Казахстанская область - 20 059;

- Павлодарская область - 16 807;

- Атырауская область - 16 563;

- Карагандинская область - 14 133;

- Акмолинская область - 12 386;

- Северо-Казахстанская область - 11 727;

- Костанайская область - 10 827;

- Западно-Казахстанская область - 10 453;

- Алматинская область - 9726;

- Жамбылская область - 5645;

- Шымкент - 5560;

- Туркестанская область - 4161;

- Актюбинская область - 4026;

- Мангистауская область - 3912;

- Кызылординская область - 3678.

Коронавирус в Казахстане

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