[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  27 февраля 2021
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
От коронавируса в Казахстане выздоровел 631 человек за сутки
// АКИpress

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки в Казахстане 631 человек выздоровел от коронавирусной инфекции, общее количество вылечившихся достигло 195 752 человек, передает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- Нур-Султан - 23 104;

- Алматы - 22 985;

- Восточно-Казахстанская область - 20 059;

- Павлодарская область - 16 807;

- Атырауская область - 16 563;

- Карагандинская область - 14 133;

- Акмолинская область - 12 386;

- Северо-Казахстанская область - 11 727;

- Костанайская область - 10 827;

- Западно-Казахстанская область - 10 453;

- Алматинская область - 9726;

- Жамбылская область - 5645;

- Шымкент - 5560;

- Туркестанская область - 4161;

- Актюбинская область - 4026;

- Мангистауская область - 3912;

- Кызылординская область - 3678.

Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print
  • США нанесли авиаудар в Сирии
  • Умер актер из фильма «Ворошиловский стрелок» Вячеслав Голоднов
  • От COVID-19 в мире умерло 2,5 млн человек


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com