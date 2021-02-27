От коронавируса в Казахстане выздоровел 631 человек за сутки

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане 631 человек выздоровел от коронавирусной инфекции, общее количество вылечившихся достигло 195 752 человек, передает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- Нур-Султан - 23 104;
- Алматы - 22 985;
- Восточно-Казахстанская область - 20 059;
- Павлодарская область - 16 807;
- Атырауская область - 16 563;
- Карагандинская область - 14 133;
- Акмолинская область - 12 386;
- Северо-Казахстанская область - 11 727;
- Костанайская область - 10 827;
- Западно-Казахстанская область - 10 453;
- Алматинская область - 9726;
- Жамбылская область - 5645;
- Шымкент - 5560;
- Туркестанская область - 4161;
- Актюбинская область - 4026;
- Мангистауская область - 3912;
- Кызылординская область - 3678.
Коронавирус в Казахстане
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