Европа может одобрить еще одну вакцину от коронавируса

CentralAsia (CA) - Европейское агентство лекарственных средств (EMA) может одобрить вакцину от коронавируса компании Johnson & Johnson 11 марта. Как сообщает Euronews, если это произойдет, она станет четвертой на рынке ЕС наряду с препаратами Moderna, AstraZeneca и Pfizer-BioNTech.



Эффективность вакцины AstraZeneca вызывала некоторые вопросы, но сейчас эксперты утверждают, что она составляет от 70 до 80%.



Между тем власти Бельгии заявили, что более заразный британский штамм коронавируса является доминирующим в их стране. По словам премьер-министра, ситуация в королевстве очень непростая, поскольку за последнюю неделю наблюдается тревожный рост госпитализаций.



Нижняя палата парламента Чехии одобрила законопроект, наделяющий Министерство здравоохранения новыми полномочиями без необходимости введения чрезвычайного положения.



Чешское правительство планирует «радикально» ужесточить меры изоляции. В последние недели в стране с населением в 10 миллионов человек был один из самых высоких в мире показателей заболеваемости и смертности от коронавируса на душу населения, причем ситуация усложняется новыми штаммами.